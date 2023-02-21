Körfez Ticaret Odası (KTO) İnşaat Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Körfez’in depreme hazır hale getirilmesi için teknik çalışmalara ve ek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu bildirildi. Açıklamada, "Çatı arası katların kaldırılarak toplam emsal hakkını değiştirmeden her kattaki emsal hakkını yüzde 40’tan yüzde 30’a düşürüp zemin+3 normal kat olarak uygulanması önerilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonucu konu Körfez Belediyesi’nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine gitmiş ve onay beklemektedir. Umuyoruz bu konu çözülerek bu soruna çözüm getirmiş olacağız" denildi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) İnşaat Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Körfez’in depreme hazır hale getirilmesi için teknik çalışmalara ve ek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu bildirildi. Açıklamada, "Çatı arası katların kaldırılarak toplam emsal hakkını değiştirmeden her kattaki emsal hakkını yüzde 40’tan yüzde 30’a düşürüp zemin+3 normal kat olarak uygulanması önerilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonucu konu Körfez Belediyesi’nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine gitmiş ve onay beklemektedir. Umuyoruz bu konu çözülerek bu soruna çözüm getirmiş olacağız" denildi.

Körfez Ticaret Odası, deprem felaketi sonrasında inşaat komitelerinden oluşan komisyon kurdu. İlgili komite üyelerinden oluşan İnşaat Komisyonu, Körfez ilçesindeki konutların depreme hazır hale getirilmesi için nelerin yapılması gerektiğini görüştü.

"Bu soruna çözüm getirmiş olacağız"

Toplantının ardından İnşaat Komisyonu tarafından yapılan açıklamada:

"İlçemizin depreme hazır hale gelmesi için ciddi teknik çalışmalara ve ek düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin İlimizde uygulanan çatı arası katların deprem açısından güvenli olmadığını uzunca bir süreden beri Oda olarak dile getirmiştik. Ayrıca bu konular ile ilgili paydaşlarımız olan Körfez Ticaret Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir araya gelinmiştir. Belediye teknik personelinin görüşleri de alınarak, çatı arası katların kaldırılarak toplam emsal hakkını değiştirmeden her kattaki emsal hakkını yüzde 40’tan yüzde 30’a düşürüp zemin+3 normal kat olarak uygulanması önerilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonucu konu Körfez Belediyesi’nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine gitmiş ve onay beklemektedir. Umuyoruz bu konu çözülerek bu soruna çözüm getirmiş olacağız" denildi.

"Yıkılan binaların önemli bir kısmı 2000 yılından önce yapılmış"

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin yapılan değerlendirmede ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bu depremde binlerce bina yıkıldı. Yıkılan binaların önemli bir kısmı (yüzde 98’i) 2000 yılından önce yapılmış, beton ve donatı kalitesi yetersiz binalardır. Ancak bir kısmı (yüzde 2’si) de 2000 yılından sonra yapılan, C25 ve daha üstü hazır beton ve nervürlü demir kullanılan yapılar. Bu yeni yapıların birçoğunun yapı düzensizliğinden dolayı yıkıldığı görülmektedir. Çatı arası katlarda birçok düzensizlik bir arada bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; çatı arası katın altındaki bulunan normal katın taşıyıcı sistemi hiç bozulmadan çatı arası kata taşınamamakta, teras altındaki kolonlar çatı arası katta devam ettirilmemekte, kolon sayısında önemli oranda azalma olmakta, bu durum da çatı arası kolonların çok yüksek kesme kuvvetine maruz kalıp kesilmesine neden olmaktadır. Ayrıca çatı arasında eğimli çatıların altına denk gelen kolonlar (çatı yüksekliği 90 santimetreden başladığı için) kısa kolon olmaktadır. Bütün depremlerde görülen en önemli yıkılma sebebi kısa kolonlardır. Binaların deprem enerjisini yutabilmeleri için sünek (esnek) davranış göstermeleri gerekir. Ancak çatı arası katların yüksek kaliteli beton ve donatı kullanılsa dahi yukarıda açıklanan sebeplerle deprem anında aniden göçerek yıkılması muhtemeldir. Zaten deprem açısından zemin+2 normal kat+ çatı katlı bir bina 4 kat olarak değerlendirilmektedir. Deprem performansı çok kötü olan çatı katlarının yerine normal kat yaparak binaların düzenli ve deprem performanslarının yüksek olmasını sağlamak en önemli sorumluluğumuzdur"