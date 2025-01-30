Kayseri Ticaret Odası’nda 2025 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - 2024 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Ömer Gülsoy, 2025 yılında Türkiye ekonomisinin başarılı bir denge kurabilmesi için yapılması gerekenleri özetledi. Toplantıda ayrıca Kayseri Ticaret Odası’nda 2024 yılında en çok faaliyette bulunan 5 meslek komitesi plaketle ödüllendirildi. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak Ayı olağan meclis toplantısı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk meclis toplantısına; KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO yönetim kurulu üyeleri, Çinli iş insanı fabrikatör, Liang Jieshan ile meclis ve komite üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantıda Ocak ayında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Görüşülen gündem maddeleri oy birliği kabul edildi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye gelen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, “Küresel ekonomi; yüksek enflasyon ve jeopolitik gerginlikler ile ticaret kavgalarının etkisiyle 2024 yılını potansiyelin altında bir büyümeyle kapattı. Jeopolitik gerginlikler, 2025 yılının en büyük açmazlarından biri olmaya devam edecek. Hem Ukrayna hem de Gazze’de süren savaşların yanı sıra savaşlar üzerinden oluşan kamplaşmanın 2025’e damgasını vuracağa benziyor. İkinci önemli risk ise ABD ile Çin arasında artması beklenen ticaret kısıtlamaları ve buna bağlı olarak korumacı politikalar. Avrupa ekonomisindeki zayıflık ve Çin ekonomisindeki yavaşlamada büyümeye yönelik başlıca riskler arasında görülüyor” diye konuştu.

Gülsoy, ülke ekonomimizin 2024 yılında fiyat istikrarı ile diğer makro dengelerin yeniden tesis edilmeye çalışıldığı dezenflasyon sebebiyle ekonomide yavaşlama yılı olarak geride kaldığını belirtti. Türkiye ekonomisini 3 sac ayağı şeklinde değerlendiren Ömer Gülsoy, “Bu ayaklardan bir tanesi, enflasyon. 2024 yılının öne çıkan önemli başarılarından biri enflasyondaki yavaşlama oldu. Mayıs 2024’te yüzde 75’i aşarak zirve noktaya ulaşmıştı. Sene sonunu TÜİK rakamlarına göre 44.4 ile kapattık. Dolayısıyla 32 puanlık bir aşağı geliş yaşandı. İkincisi büyüme. Büyüme odaklı politika izlenmesi durumunda, talebi artırmak yoluyla enflasyonla mücadeleye sekte vurma riski var. Bu nedenle ortak beklenti, hükümetin bu yolu tercih etmeyeceği ve 2025’te büyüme oranının yüzde 3’ler düzeyinde tutulacağı şeklinde. Üçüncüsü ise ihracat. Ekonomi için çıkış yolunu işaret edecek en önemli faktörlerden biri, ihracat performansı. Geçen yıl ihracatımız, 2023'e göre yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara yükseldi. Bu rakam her ne kadar Cumhuriyet tarihinin rekoru olsa da ihracatçı şirketlerimizin çok daha büyük potansiyele sahip oldukları hepimizin malumu. Son günlerde hükümetimizin ihracatı destekleme ve ihracatçıların finansmana erişimi konusunda attığı adımları da olumlu karşılıyoruz. “

Başkan Gülsoy, Türkiye'nin 2025'te başarılı bir ekonomik dengeyi kurabilmesi için yapılması gerekenleri şu şekilde ifade etti; “Sürdürülebilir büyümenin hedeflenmesi, Döviz kazandıran sektörler ile yüksek katma değerli sektörlerin teşvik edilmesi, İhracat ve dış ticaret dengesinin güçlü tutulması, Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm projelerinin hızlandırılması, Kamu harcamalarının kontrol altında tutulması ve bütçe açığının azaltılması ve Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve inovasyonun desteklenmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisinin 2025'te çıkışa geçmesi, ancak bu faktörlerin bir araya gelmesi ve uyumlu politikaların izlenmesiyle mümkün olabilir görüşündeyiz. Öte yandan, Tarımsal üretimi artırmak zorundayız. Gıdada sürdürülebilir fiyat istikrarını tesis etmek zorundayız. Enflasyon canavarından biran önce kurtulacağız bunun başka çaresi yok. İstikrarlı ve üretken bir ekonomiye dönüşün başka bir yolu maalesef yok.”

Konuşmasının sonunda yerel sorunlara değinen KTO Başkanı Gülsoy “En büyük sorunumuz olan Lojistik Merkez, otoban bağlantı yolu, bir diğeri ise koyteyner raylı taşımacılık için daha fazla gayret etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.