Konya Ticaret Odası’nın (KTO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı KTO Karatay Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Meclis üyelerine kampüs alanı gezdirildikten sonra KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç üniversitenin tanıtımını yaptı. Daha sonra Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı’na geçildi. Meclis Başkanı Vekili Ali Çınar başkanlığında gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk konuşmasını gerçekleştirdi. Öztürk, meclis toplantısında milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu, asgari ücret, finansal ulaşımdaki sıkıntılar, Merkez Bankası’nın faiz artışı kararı ve oda faaliyetlerine ilişkin bir sunum yaptı. 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinden sonra seçim sürecinin tamamlandığını belirten Öztürk, “Seçimin ardından ekonomi gündemini ilk sıraya alarak, ülkemizi kalkınma hedeflerine ulaştıracak reformlara odaklanmamız gerekiyor. Ekonomik istikrar ve güven ortamının tesis edilmesi öncelikli beklentimizdir” dedi.

“TOBB 79. Genel Kurulu ve Ekonomi Şurası”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 79. Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildiğini yönetim kuruluna girmelerinin Anadolu odalarının temsili açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Öztürk, “Birliğimizin 79. Genel Kurulu’nu 31 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız ve ticaret bakanımızın katılımları ile gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda yaşanan ekonomik sıkıntıları ve problemleri ilk elden aktarma imkanı bulduk. Ayrıca Cumhurbaşkanımızdan bir ekonomi şurası talep ettik. İnşallah bu şura yapıldığında ülkemizin ekonomisine ilişkin bir yol haritası çizilmesine, uygulanacak ekonomi politikalarının sağlıklı işlemesine ve reel sektörün sorunlarına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Asgari ücret artışlarının işverene getireceği ilave yükler hafifletilmeli”

Asgari ücrete ilişkin görüşlerini paylaşan Öztürk, “Yeni asgari ücretin hem işverenlere hem çalışanlara hem de Türk ekonomisine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır. Buna göre 2023 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücretin işveren maliyeti toplamda 15 bin 762 TL’dir. Bu arada ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına, mevcut destek ve teşviklerin artırılması elzemdir. Bu çerçevede 400 TL’lik asgari ücret desteğinin 500 TL’ye çıkarılmış olması, işverenlerimiz adına sevindirici bir gelişme olmuştur" diye konuştu.

“Finansal Erişim konusunda KGF benzeri uygulamalar tekrar gündeme gelebilir”

Finansal erişim konusuna da değinen Öztürk, “Finansal ulaşım konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun için TOBB nezdinde ilgili kurumlara yönelik girişimlerimiz devam ediyor. Ve özellikle geçmiş dönemde yapılan KGF benzeri uygulamaların tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Ancak günümüz ekonomik şartlarında eskiden olduğu kadar finansa erişimin kolay olmayacağını biliyoruz. Gelecek dönemde geçmiş dönemdeki gibi bir KGF desteğinin olamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle planlamalarımızı buna göre yapmaya çalışalım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Parasal sıkılaştırma sürecine girmiştir”

Faiz artışlarına da değinen Öztürk, “Merkez Bankasının gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda politika faizi yüzde 8.5’ten 7.5 puan artırılarak yüzde 15’e çıkartılmıştır. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk defa faiz artırımı gerçekleştirmiştir. Döviz kurlarını, altın ve değerli madenler piyasasını ve enflasyonu dengelemek adına yapılan bu faiz artışı piyasaların beklentisi dahilinde idi. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi Merkez Bankası’nın bu kararı parasal sıkılaştırma sürecine işaret etmektedir” şeklinde konuştu.

“Konya Model Fabrikamız uluslararası bir programa ev sahipliği yapıyor”

Başkan Öztürk, Konya Model Fabrika ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye’nin üyesi olduğu Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) iş birliğinde “Verimlilik ve Dijitalleşme” konusunda bir program düzenlendiğini belirterek, “Türkiye’de yapılan ilk gözlemsel ziyaret olma özelliği taşıyan ve 19 ülkeden katılım sağlanan ’KOBİ’ler için Yalın ve Dijital Dönüşümde En İyi Uygulamalara İlişkin Çok Ülkeli Gözlemsel Çalışma Ziyareti’ Konya Model Fabrika ev sahipliğinde yapılmaktadır. Programın yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi olan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerde verimlilik dönüşümü sağlayan Konya Model Fabrikamızda yapılmasına verdikleri destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Asya Verimlilik Teşkilatı’na teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının son bölümünde oda faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Öztürk, Karayolu ile Şehirlerarası Yük Taşımacılığı yapan 60. Meslek Komitesi’ne deprem bölgesine yönelik yaptıkları faaliyetlerden ve gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin değerlendirildiği, Konya’nın tüm göstergelerinin yer aldığı, ekonomik potansiyelimizi ortaya koyan Konya Ekonomi Raporu’nun yayımlandığını ifade eden Öztürk, Konteyner Kent 1. ve 2. Etap’ta yer alan konteynerlerin AFAD’a devredildiğini hatırlatarak, katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarla, hayırseverlere teşekkür etti.