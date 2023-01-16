Konya Ticaret Odası (KTO) Dış Ticaret Merkezi tarafından düzenlenen ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Müşavir ve Ataşelerinin katıldığı “Amerika Pazarına Giriş ve Fırsatlar” webinarı firmaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Dış Ticaret Merkezi tarafından düzenlenen ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Müşavir ve Ataşelerinin katıldığı “Amerika Pazarına Giriş ve Fırsatlar” webinarı firmaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu bağlamda ihracatçı firmaların yeni pazar yerleri bulması ve ihracat hacmini genişletmesi amacıyla webinar programları düzenleyerek ülkelerin Ticaret Müşavir ve Ataşelerini, ihracatçı firmalarla buluşturan KTO Dış Ticaret Merkezi “Amerika Pazarına ve Fırsatlar” başlığı ile yedinci webinarını gerçekleştirdi. KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Keresteci’nin açılışını gerçekleştirdiği webinar çerçevesinde Washington Ticaret Müşaviri Çağrı Arıcı Amerika pazarı ile ilgili gerçekleştirdiği detaylı sunumun ardından Türk firmalarının Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat yapabilmeleri için neler yapmaları gerektiği konusunda katılımcılara bilgi verdi. Sunumun ardından söz alan New York, Houston, Miami, Boston ve Los Angeles Ticaret Ataşeleri bölgelerindeki önemli ürün gruplarından, çalışma kültüründen ve Türk firmalarının dikkat etmesi gereken hususlardan bahsetti. Programın son bölümünde katılımcıların sorularına cevap veren ticaret müşavir ve ataşeleri etkinliğe olan yoğun ilgiliden dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi (KTODTM), Konya ve bölgedeki ihracatçı firmaların ihracat kapasitesini ve alternatif pazarını artırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. İhracatçı firmaların ticari faaliyetlerinde doğru hamleleri yapabilmeleri adına yol gösterici olmayı ve bu sayede Türk ihracatçısının büyümesine, Konya’nın ve ülkemizin ihracat gelirinin artmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. KTO Dış Ticaret Merkezi’nin, Konya’nın ve ülkemizin ihracatının büyümesi ve firmalarımızın ihracat kabiliyetlerinin artması yönünde gerçekleştirdiği bu webinarların artarak devam edeceği kaydedildi.