Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 2022 yılında Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası, 2022 yılı Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500 - 2022) araştırması sonuçlarını açıkladı. Konya’dan listeye giren firma sayısı 18’e yükseldi. İSO İkinci 500 - 2022 sonuçlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya’dan bu yıl listeye giren firma sayımız 18’e yükseldi. Listede; Safa Tarım, Rtm Tarım, Konya Kağıt, Daxler Enerji, Hekimoğlu Un, Konya Çimento, Al-San Gıda, Yıldız Pul, İzi Süt, Meysüt, Büyük Hekimoğulları Gıda, Mekpan Metal, Akova Süt ve Gıda, Çöğenler Yem, Besa Yemcilik, Balcılar Yem, Gitaş Gıda, Sezersan firmalarımız yer aldı. Böylelikle Türkiye’nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu listesinde Konya, 25 firması ile yer aldı. Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimize katkıları için teşekkür ediyorum. Firmalarımızın ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda yer alacaklarına, ilk 500 arasına girmek için daha büyük gayret göstereceklerine inancımız tamdır. Şehrimiz imalat sanayinde firma sayısı, ihracatçı firma sayısı ile Türkiye’nin ilk sıralarında yer almaktadır. Konya listede daha fazla firma ile yer alacak potansiyele sahiptir. İlerleyen yıllarda Konya ilk 1.000 içinde daha fazla sayıda firması ile yer alacaktır” dedi.