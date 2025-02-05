Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, hafızalardan ve kalplerden silinmeyecek olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Gülsoy, "Depremin yıldönümünde bir kez daha hatırlıyoruz ki, doğal afetler karşısında dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüzdür. Acılarımızı birlikte paylaşıyoruz. Asrın felaketini hamdolsun asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük." dedi.

Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023’te yaşadığımız ve yüreklerimizde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Dünya tarihinin karada meydana gelen etkisi en yüksek depremi olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin ilk anlarından itibaren devlet ve millet olarak yaraları sarmak için seferber olduk. Acısı hala taze olan ‘Asrın Felaketi’ sadece deprem bölgesinde vatandaşlarımızı değil, 86 milyon vatandaşımızı derinden etkiledi. Pazarcık ve Elbistan ilçelerimizde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilimizde ve yüzlerce kilometrelik bir alanda büyük yıkımlara neden oldu. Hafızalarımızdan ve kalbimizden silinmeyecek o acı günlerde biz de elimizden geldiğince deprem bölgelerine yardımlarda bulunduk. Deprem bölgesindeki yaraları sarabilmek için depremin ilk anından itibaren Kayseri’de el ele vererek hep birlikte bir dayanışma örneği sergiledik. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey’in talimatlarıyla kurduğumuz Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezimizde işbirliği protokolü yaparak, yardımlarımızı koordineli bir şekilde ulaştırmaya çalıştık. Kayseri halkımızın özverili desteğiyle bölgeye 1000’in üzerinde tır dolusu acil yardım, hijyen paketi, tıbbi malzeme, yatak, battaniye, yorgan, soba başta olmak üzere birçok yardımı ulaştırdık. Sayın Valimizin koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir, Melikgazi ve Kocasinan Belediyelerimiz, ticaretin canlanması, hayatın normale dönmesi için Elbistan’da Çarşılar kurdular. Bizlerde Yönetim Kurulu üyelerimizle bu çarşılarımızı ziyaret ederek oradaki iş insanlarımıza odamızın fahri üyelik belgelerini dağıttık. Yanlarında olduğumuzu ifade ettik. "Ticaret olmadan yaşam da olmaz" dedik. Asrın felaketini hamdolsun asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük. Tek yürek, tek bilek olduk; asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik. Yaşadığımız felaketin sene-i devriyesinde deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve ihtimal afetlere karşı hazırlıklı olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. "Deprem öldürmez, bina öldürür." anlayışıyla, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek, toplumumuzu bilinçlendirmek ve riskleri en aza indirerek geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, depremlerde hayatını kaybeden 53 bin 537 canımıza Allah´tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize tekrardan başsağlığı ve sabır diliyorum. Depremlerde gösterdikleri üstün çaba ve fedakârlıkla hayat kurtaran, yardım elini uzatan herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabb´im, aynı acıları tekrar yaşatmasın, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaket ve afetten korusun. Unutmadık... Unutmayacağız "