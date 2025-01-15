Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen genişletilmiş istişare toplantısında akaryakıt sektörünün yetkilileri sorun ve taleplerini AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’a ilettiKAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası, genişletilmiş meslek komitesi toplantılarını Milletvekillerinin katılımlarıyla sürüyor. KTO 2. Akaryakıt Ticareti Meslek Komitesi istişare toplantısı; AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Meslek Komite Üyeleri, PUİS Kayseri Şube Başkanı İbrahim Polat, KAYPETDER Başkanı Recep Tiritoğlu ile şehrimizdeki akaryakıt firmalarının sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Gülsoy, “Akaryakıt istasyonlarımız tam bir kamu hizmeti yapıyorlar. Şehirlerarası yolculukta tek güvenli yer istasyonlardır. Vatandaşlarımız istasyonlarımızı sığınacak liman gibi görüyorlar. En büyük hizmeti de bu anlamda istasyonlarımız yapıyor. 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. O sebeple istasyonlarımızı iyi anlatmamız lazım. Son 2 yılda 800’den fazla istasyonumuz kapandı. İstasyon sahiplerimiz ‘çarklarımız dönsün, ayakta kalalım yeter’ diyorlar. İstasyonlarımıza üvey evlat gibi bakılmamalı. Sektör temsilcilerimizi ve komite üyelerimizi AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş ile buluşturduk. Çünkü Sayın Vekilimizde sıkıntıları ve talepleri çok iyi biliyor. Çözüm aşamasında da desteklerini esirgemeyecektir. Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.