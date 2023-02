Konya Sanayi Odası (KSO), depremden etkilenen illere gönderilmek üzere yardım kampanyası başlattı. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, bütün sanayicileri, ayni ve nakdi olarak düzenlenen bu yardım kampanyasına her zamankinden daha fazla destek vermeye davet etti.

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en ağır hasarlı depremini yaşadığını ve herkesin yüreğinin sızladığını ifade eden Başkan Büyükeğen, “Gün hepimiz için her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenerek bir ve beraber olma günü. KSO olarak, depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırmak üzere yardım kampanyası başlattık. Bütün sanayicilerimizi bu ayni ve nakdi yardım kampanyamıza her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde destek vermeye davet ediyorum. İnanıyorum ki, Konya’mız, Konyalı sanayicilerimiz bu yardım kampanyamıza en güçlü desteği vereceklerdir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun” şeklinde konuştu.

Yardım kampanyası bilgileri: Maddi bağışlar için hesap numarası; Hesap Adı ve Sahibi: Konya Sanayi Odası. Hesap No: 37041805 - 5044 2603 T.C. Ziraat Bankası Zafer Sanayi / Konya Şubesi IBAN: TR73 0001 0026 0337 0418 0550 44. Deprem bölgesi için acil ihtiyaç maddeleri; hazır gıda, battaniye, ekmek, su, mat, çadır, kışlık kıyafet (polar, mont, atkı, bere, eldiven), bebek bezi, kadın hijyen seti, yağmurluk