Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, “Artık zaman, yeni reformlarla büyük ve daha güçlü Türkiye’yi inşa etme zamanı” dedi.

Başkan Büyükeğen, seçim sonuçlarını ve iş dünyasının beklentilerini değerlendiren bir açıklama yaptı. Açıklamasında Türkiye’nin bir seçim dönemini daha geride bıraktığını belirten Büyükeğen, Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Büyükeğen, “Milletimizin sağduyusu ve feraseti ile uzun ve zorlu bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Artık seçim gündeminden hızla uzaklaşarak, ekonomi gündemine ve reformlara odaklanmalıyız. Yeni kurulacak hükümetten öncelikli beklentimiz, üretim odaklı yeni bir ekonomik hamle ve kalkınma süreci inşa edilmesidir. Siyasi görüşü ne olursa olsun hepimiz için, güçlü Türkiye hedefi etrafında kenetlenme, durmadan yorulmadan çalışma ve üretme zamanı” dedi.

“Güçlü Türkiye’nin mimar şehirleri arasında yer alacağız”

Sanayicilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini ve yüksek enflasyonla mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmesinin şart olduğunu vurgulayan Büyükeğen, şunları söyledi: “Konyalı sanayiciler olarak, pandemi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiler üzerinde oluşturduğu kırılma dönemlerinde dahi üretimden asla vazgeçmedik. Şartlar ne kadar zorlu olursa olsun üretim, istihdam ve ihracatı önceledik. Bugün güçlü sanayi tesislerimizle, üretim kabiliyetimizle ve yıllık 3.2 milyar doların üzerindeki ihracatımızla ülkemizin kalkınmasına güç veriyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da aynı azim ve kararlılıkla üretmeye devam edecek, güçlü Türkiye’nin mimar şehirleri arasında yer alacağız.”