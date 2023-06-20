Türkiye’nin öncü ihracatçı şehirleri arasında yer alan Konya, bin ihracatçı firma listesinde 5 firma ile temsil edildi. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan listedeki Konyalı firmaların yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik etti.

TİM, Türkiye’nin 2022 yılında en fazla ihracat yapan ilk bin ihracatçı firma listesini yayınladı. Listede yer alma başarısı gösteren Konyalı firmaları tebrik eden KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Konya’mız, Türkiye’nin en önemli sanayi üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline geldi. İlk bin ihracatçı firma listesinde de 5 firmamız ile temsil ediliyoruz. Ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen güçlü bir ihracat performansı göstererek, ihracat devlerinin yer aldığı listedeki tüm Konyalı firmalarımızın yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

“Büyümeyi sürdürüyoruz”

Konya’nın ihracattaki başarısının devam edeceğini kaydeden Başkan Mustafa Büyükeğen, “Şehir olarak yatırım, üretim ve ihracat ile büyümeyi sürdürüyoruz. Konyalı sanayicilerimiz, şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tüm zorlu ekonomik şartlara rağmen, yıllık 3 milyar 262 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yine bu yılın ilk 5 ayında da 1 milyar 304 milyon dolar ihracat yaptık. İnanıyorum ki, bu yılın sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracağız. Konya Sanayi Odası olarak biz de, şehrimizin bu ihracat azmini besleyecek önemli çalışmalar yapıyoruz. İhracat Destek Ofisi’mizle, ilk defa ihracat yapmak isteyen veya ihracatta sorunlar yaşan firmalarımıza rehberlik yapıyoruz. Düzenlediğimiz KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri ve ikili iş görüşmeleri ile firmalarımızın yeni işbirlikleri geliştirmelerine destek oluyoruz. Ayrıca ihracatla ve dış ticaretle ilgili eğitimlerimize de devam ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Konya’mızı hep beraber çok daha güçlü bir ihracat şehri haline getireceğiz” diye konuştu.