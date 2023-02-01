Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elektrik ve doğal gazda yapılan indirimlerin devam edeceği yönündeki açıklamaları sanayicileri mutlu etti. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, elektrik ve doğal gazdaki aşağı yönlü her hareketin üretim maliyetlerini düşüreceğini ve sanayi üretimini daha fazla motive edeceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elektrik ve doğal gazda yapılan indirimlerin devam edeceği yönündeki açıklamaları sanayicileri mutlu etti. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, elektrik ve doğal gazdaki aşağı yönlü her hareketin üretim maliyetlerini düşüreceğini ve sanayi üretimini daha fazla motive edeceğini söyledi.

Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşının ardından uluslararası piyasalarda artan enerji fiyatlarının Türkiye’de de sanayi üretimi üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunun altını çizen Başkan Büyükeğen, “Elektrik ve doğal gazdaki indirim haberleri sanayicilerimiz için son derece önemli. Çünkü, enerji maliyetleri üretimin içerisinde önemli bir maliyet kalemi. Dolayısıyla enerji fiyatlarında yaşanacak her düşüş, sanayicilerimizin maliyetlerini düşürür, üretim motivasyonunu ve rekabetçiliğini de artırır. Elektrik ve doğal gazdaki fiyat gevşemeleri ayrıca ülkemizde enflasyonun düşmesini de beraberinde getirecektir. Bu açıdan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in indirimlerin devam edeceğini açıklamasını son derece kıymetli buluyor, Bakanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.