Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Cumhuriyetin her geçen gün daha da güçlenerek bir asrı geride bıraktığını ifade ederek, “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. Konya iş dünyası olarak, en büyük kazancımız olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemizi yeni hedeflerine ulaştırmak ve müreffeh ülkeler seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

KSO Başkanı Büyükeğen, 100 yıl önce çok ağır bedeller ödendiğini, genci, yaşlısı, kadını ve erkeği ile milletçe Cumhuriyet’in temellerini atıldığını hatırlatarak, “O tarihten bu yana bu topraklarda çok büyük badireler atlattık. Tüm olumsuzluklara rağmen en büyük hedefimiz ve görevimiz üretimle, ihracatla ve istihdamla kalkınan bir Türkiye inşa etmek oldu. Bu kapsamda Konya olarak, tıpkı milli mücadele döneminde olduğu gibi, ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşması için durmaksızın çalışıyor, üretiyoruz. 12 organize sanayi bölgemiz, 100’e yakın küçük sanayi sitemiz ve muhtelif yerlerde konuşlanmış sanayi tesislerimizde üretiyor, 192 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 3,2 milyar dolar ihracat ile ülkemizin üretim, ihracat ve istihdamına katkı veren illerin başında geliyoruz. Konyalı sanayiciler olarak, ülkemizi hedeflerine ulaştırmak ve müreffeh ülkeler seviyesine çıkarmak için şartlar ne olursa olsun üretimden asla vazgeçmeden yolumuza devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve sanayicilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.