Konya Sanayi Odası (KSO) Başkan Adayı Mustafa Büyükeğen, 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimler öncesi odanın tüm üyelerine seçimlere katılarak oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkan Adayı Mustafa Büyükeğen, 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimler öncesi odanın tüm üyelerine seçimlere katılarak oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Konya Sanayi Odası meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi 19 Kasım Cumartesi günü 09.30-17.00 saatleri arasında oda hizmet binasının karşısında yer alan Konya Grand Millennium Otel’de gerçekleştirilecek. Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mustafa Büyükeğen seçimler öncesi yaptığı açıklamada, KSO’nun 2 bin 118 faal üyesi olduğunu ifade ederek, üyeleri oylarını kullanmaya davet etti.

“Hedef, hizmet bayrağını daha ileri taşımak”

Seçimlere sarı renk oy pusulası ile gireceklerini hatırlatan Büyükeğen, Konya Sanayi Odası üyelerinin teveccüh göstererek kendilerine oy vermeleri halinde Konya sanayisine birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceklerinin altını çizdi. Büyükeğen, “Konya Sanayi Odası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurumsal kimliğine ve geleneklerine uygun bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde Konya sanayisine, sanayicilerimize hizmet üretmeye devam edecek. Odamızın hedeflerine ulaşabilmesi için üye sanayicilerimizin oy kullanarak, 2022-2026 yıllarını kapsayan yeni döneme güç vermesi çok önemli. Bunun için tüm üyelerimizi seçimlere katılarak hem oy kullanmaya hem de hasbihal etmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya Sanayi Odası’nın yaptığı çalışmalar, hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla Konya sanayisine ve Türk sanayisine rol model olan odaların başında geldiğini vurgulayan Büyükeğen şunları söyledi: “Hedefimiz Konya Sanayi Odası’nın, üyelerine ve tüm sanayicilere verdiği hizmet kapasitesini daha da artırarak, Konya sanayisine yeni projeler ve yatırımlar kazandırmak. İnşallah hizmet bayrağını daha ileri taşıyacağız.”