Konya Sanayi Odası (KSO), 50. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir Konya Sanayi Gecesi ile kutladı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen’in ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Konya Sanayi Gecesi’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanayiciler, Ankara ve Konya protokolü yoğun ilgi gösterdi. 6 farklı kategoride 78 plaketin takdim edildiği gecede ayrıca Konya sanayisinin gelişimini anlatan "50. yılımızda 50 fotoğrafla geçmişten günümüze Konya sanayisi fotoğraf sergisi"nin açılışı da yapıldı.

Bakan Kacır: “Gözbebeğimiz Konya’yı, ihya edecek tüm adımları kararlılıkla atacağız”

Konya Sanayi Gecesi’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülke sanayisini rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için çalıştıklarını, Konyalı sanayicilerin bunun en yakın şahitlerinden olduğunu aktardı. Konya’daki OSB sayısının 12’ye yükseldiğini ve buradaki istihdamın 9 binden 81 bin 290’a ulaştığını dile getiren Bakan Kacır, “Konya’mıza 3 endüstri bölgesini kazandırdık. Sanayimizin dijital dönüşümüne rehberlik eden model fabrikayı şehrimize kurduk. Şehrimizin güçlü üretim altyapısının katma değerli üretimle buluşması için Konya’ya 2 teknopark, 22 Ar-Ge ve 1 tasarım merkezi kazandırdık. Şehrimizde gerçekleşecek yeni ya da ilave yatırımlar için 5 bin 496 teşvik belgesi düzenledik. 405 milyar lira sabit yatırımın ve 88 binden fazla istihdamın önünü açtık. Önümüzdeki dönemde ilan ederek süratle devreye alacağımız Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz kapsamında Konya’da gerçekleştireceğimiz vizyon projeleri de belirledik. Konya’nın sanayide, tarımda, ulaşımda, savunma ve havacılık sektörlerinde yüksek teknolojili üretim ve ihracatını artıracak projeleri kısa sürede inşallah gerçekleştireceğiz. Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında da Konya’da değer katacak yeni özel sektör yatırımlarını şehrimize kazandıracağız. Biz gözbebeğimiz Konya’yı ihya edecek, zengin potansiyelini harekete geçirecek tüm adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Bolat: “Konya, sanayide devrim yaptı”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, Konya’nın ülkenin önde gelen, güçlü ekonomisi olan sanayi şehirlerinden biri olmasında şehirdeki birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söyledi. Konya sanayisinin gelişimini kendi gözlemleriyle anlatan Bakan Bolat, “40 yıl önce 21 yaşındaydım. Konya şehir merkezini ilk defa o zaman gördüm. O zaman Konya’da bir çimento fabrikası, bir şeker fabrikası vardı, un fabrikaları ve makarna fabrikası vardı. Aradan geçen yıllarda KOBİ’lerin öz sermayesiyle Konya’da büyük bir sanayi hamlesi başladı. Daha önce ağır sanayi faaliyetleri vardı, 2002 yılı sonundan bu yana Anadolu’da nasıl bir ekonomi devrimi, sanayi devrimi yaşandıysa Anadolu’nun simgesi olan Konya’da da aynı sanayi devrimi başladı. Bugün Konya’mız sadece gıda sanayi ile anılmıyor, otomotiv yan sanayi, ana sanayi, makine sanayi, savunma sanayi, ayakkabı sanayi ile anılıyor” ifadelerini kullandı. Konya’nın dış ticaret fazlası vererek, ülkemize katma değer kazandırdığına işaret eden Bakan Bolat, “Konya’nın ihracatı 2002’de 130 milyon dolardı, bugün 3.3 milyar dolar. 24 katı bir artış var. İnşallah daha da ileriye gideceğiz ve Konya Anadolu’da gelişmenin kalkınmanın lokomotifliğini yapmaya başladı bu daha da ileri gidecektir” diye konuştu.

Konya Sanayi Odası, "Konya’da ne sanayisi var?" diyenlere rağmen kuruldu

Konuşmasına, “Bugün hem gururluyuz hem de coşku doluyuz” diyerek başlayan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise, 1974 yılında dönemin zorlu şartlarında kurulan Konya Sanayi Odası’nın sürekli artan başarılarla 50. yılına ulaştığını söyledi. Konyalı sanayicilerin her zaman zoru başarma gayreti içinde olduklarına, odanın kuruluşunun da bu azmin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükeğen, Konya Sanayi Odası’nın "Konya’da ne sanayisi var?" diyenlere rağmen kurulduğunun altını çizerek, “Konya Sanayi Odamız, 1970’lerin zorlu şartlarında, ülkesine güvenen ve geleceğe umutla bakan öncü bir avuç iş adamı tarafından kuruldu. 1974 yılında, 8 meslek komitesinde kurulan Konya Sanayi Odamız, bugün 24 meslek komitesiyle Konya’daki tüm sanayi sektörlerini temsil eden güçlü bir yapıya kavuştu. Yine yarım asırlık bu süreçte, üye sayımız 15 kat artarak, 165’ten 2 bin 430’a ulaştı. Bugün üyelerimiz, 120 binin üzerinde insanımıza doğrudan istihdam sağlayarak, Konya’mıza iş oluyor, aş oluyor, 194 ülkeye yaptıkları ihracatla Konya markasını dünyada temsil ediyorlar” şeklinde konuştu. Büyükeğen, kuruluşundan bu yana odada görev yapan tüm başkanlara, yönetim kurlu üyelerine, meclis başkanlarına, meclis üyelerine, meslek komitesi üyelerine, sanayicilere ve profesyonel çalışanlara teşekkür etti.

KSO, 5 yıldızlı hizmet veriyor, geleceğin Konya’sını şekillendiriyor

Konya Sanayi Odası’nın yarım asırlık yolculuğunda A seviyede akredite olarak üyelerine 5 yıldızlı hizmet sunan bir oda haline gelmeyi başardığına işaret eden Başkan Büyükeğen, odanın hayata geçirdiği ulusal ve uluslararası projelerle de sanayinin gelişmesine, şehrin ve ülkenin kalkınmasına öncülük ettiğini vurguladı. KSO’nun geliştirdiği projelerin sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığını, geleceğin Konya’sını da şekillendirdiğini aktaran Büyükeğen, şöyle devam etti: “Odamızın öncülüğünde şehrimize kazandırılan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgemiz, bölgemizin yüksek teknoloji üretim kabiliyetinin gelişmesinde öncü rol oynuyor. Innopark’taki firmalarımız, sanal gerçeklik, otonom sistem, yapay zekâ, siber güvenlik, robotik haberleşme, biyoteknoloji gibi alanlarındaki ticarileşmiş üretimleriyle, Konya’mızın sanayi geleceğini yüksek katma değer odaklı yeni bir rotaya soktu. Enerji Verimliliği Etüt Merkezimiz, sanayi işletmelerimiz ve kamu kurumlarımıza ait 104 ayrı lokasyonda yaptığı enerji etüt çalışmaları ile bölgemizde 6 milyon dolardan fazla enerji tasarrufu imkanı sundu. Ahitürk Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezimiz, sanayimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine, ortağı olduğumuz Konya Model Fabrika ise, işletmelerimizin verimlilik ve dijital dönüşümüne katkı vermeye devam ediyor. Sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda, sadece bu yıl döküm ve savunma sanayi sektörlerimizde 15 milyon Euro’luk UR-GE Projesi’ni hayata geçirdik.”

“Konya, sanayicilerimizin başarısı ile ne kadar gurur duysa az”

Konuşmasında Konya’yı güçlü bir sanayi şehri haline getiren Konyalı sanayicilere teşekkür eden KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayicilerin özverili çalışmalarıyla Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si haline geldiğini, şehirde toplam 12 OSB, 128 sanayi sitesi kurulduğunu ve buralarda 204 binden fazla kişinin istihdam edildiğini söyledi. Büyükeğen, “Bugün Konya’mız 3 bin 484 ihracatçı firma ile her yıl yeni bir ihracat rekoru kırıyorsa, 3.3 milyar doları aşan yıllık ihracat rakamı ile Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 10 şehri arasındaysak, ihracatının yüzde 95’i sanayi mamullerinden oluşan güçlü bir sanayi şehri ve Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren nadir illerinden biriysek bu gurur sanayicilerimizin gururu. Bu şehir sanayicilerimizin başarısı ile ne kadar gurur duysa az” diye konuştu.

Vali Akın: “Konya Sanayi Odamız, global pazarlarda Türkiye’yi temsil eden bir merkeze dönüşmüştür”

Konya Valisi İbrahim Akın da, Konya sanayisinin dünya standartlarında üretim yapan bir yapıda olduğunu vurguladı. Vali Akın, “50 yıl önce büyük cesaretle atılan adımlar, geleceğe duyulan inancın da bir göstergesidir. Konya Sanayi Odamız, global pazarlarda Türkiye’yi temsil eden bir merkeze dönüşmüştür. Bu dönüşüm, tüm sanayicilerimizin, girişimcilerimizin ve çalışanlarımızın müşterek eseridir. Konya sanayisi, ülkemizin güçlü geleceğini inşa ederken çevresel sürdürülebilirlikten toplumsal faydaya kadar birçok alanda örnek çalışmalar yürütmektedir. Konya sanayisinin başarılarının temelinde, sanayicilerimizin azmi, yenilikçi bakış açısı ve Konya Sanayi Odası’nın liderliğinin yanında devletimizin ve bakanlarımızın ilimizin sanayisine verdikleri güçlü destek yatmaktadır. İnanıyorum ki, tüm bu çabalar, ülkemiz ekonomisinin büyümesine, istihdamın artmasına ve teknolojik gelişimin hızlanmasına doğrudan katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Altay: “Sanayicimiz, kendisi için değil, çalışanları için, memleketi için üretiyor”

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımla başlayan Konya endüstrisinin, bugün Türkiye’nin en güçlü sanayilerinden biri haline geldiğini, kendini sanayi şehri olarak tüm dünyaya kabul ettirdiğini söyledi. İstihdamın önemine dikkat çeken Başkan Altay, “Şehri ne kadar imar edersek edelim eğer insanlara istihdam oluşturamazsak iş bulamazsak insanların bu şehirde yaşaması mümkün değil. Birçok sanayicimiz de artık kendisi için üretmekten çok çalışanlar için, memleketimiz için üretiyor ve gayret ediyor. Biliyorum bu çok zor bir yolculuk ama şundan emin olabilirsiniz ki bu yolculukta yalnız değilsiniz büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz olarak her zaman sizlerin yanındayız. İnşallah hep birlikte Konya’mızı çok daha güzel yarınlara hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

1992-1999 yılları arasında Konya Sanayi Odası Başkanlığı görevini yürüten, KSO’nun hayatta olan en eski Başkanı Mehmet Ali İnan da, gecede yaptığı konuşmada, 1992 yılında Oda Başkanlığı görevine seçildiğini, Oda’nın o dönemde bütçesinin ekside, hizmet binasının 7 yıldır tamamlanmamış halde olduğunu ifade ederek, “Konya sanayisi o günlerden bugünlere geldi. Bugün de, böyle güzel bir organizasyonda bir araya gelmemizi sağlıyor. 35 yıl önce ne haldeydik, maaşını ödeyemeyen bir odadan bugün bu hale geldik. Bugün Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 65 binden fazla istihdamımız var. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geceye katılan protokolün katılımı ile Konya Sanayi Odası’nın kurucu yönetim kurulu başkanlarına, geçmiş dönem meclis başkanlarına, geçmiş dönem yönetim kurulu başkanlarına, oda üyeliğinde 50. ve 40. yılını dolduran üyelerle odada en uzun süre görev yapan personellere 6 farklı kategoride 78 plaket verildi.