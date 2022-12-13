Zorlu müsabaka öncesinde Karşıyaka Voleybol, çalışmalarına hız kesmeden bugün başladı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde blok, ikinci bölümde 6’ya 6 oyun, son bölümde ise servis karşılama çalışması gerçekleştirdi.

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