TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 10. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, lider Edremit Bld. Altınoluk’u 25-20, 25-22 ve 25-20’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece Kaf-Kaf, ligde 3 maçlık aranın ardından galip geldi.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 10. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, lider Edremit Bld. Altınoluk’u 25-20, 25-22 ve 25-20’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece Kaf-Kaf, ligde 3 maçlık aranın ardından galip geldi.

Beyaz Baretli Kadınlar Projesi 4. yılına girdi Beyaz Baretli Kadınlar Projesi 4. yılına girdi

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, 10. hafta mücadelesinde lider Edremit Bld. Altınoluk’u konuk etti. Yeşil-kırmızılı ekip, başa baş giden setleri 25-20, 25-22 ve 25-20’lik skorlarla kazanarak sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Böylece Kaf-Kaf, ligde 3 maçlık aranın ardından galibiyetle tanışmış oldu. Öte yandan Karşıyaka Voleybol, bu galibiyetle birlikte ligde puanını 14’e yükselterek 7. sıraya yükseldi.