Karşıyaka Voleybol, 24 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Çanakkale Belediyespor deplasmanından 3 puanla dönerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Karşıyaka Voleybol, 24 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Çanakkale Belediyespor deplasmanından 3 puanla dönerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, ligdeki kötü gidişatına son iki haftada oynadığı Edremit Bld. Altınoluk ve Yeşilyurt karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak son vermiş oldu. Yeşil-kırmızılılar, bu sonuçlarla birlikte ligde 6. galibiyetini alarak 6. sıraya kadar yükseldi. İzmir temsilcisi, 12. hafta mücadelesinde 24 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Çanakkale Belediyespor deplasmanında kazanarak iki maçlık galibiyet serisini 3 maça çıkarmak ve üst sıralara iyice yaklaşmak istiyor.