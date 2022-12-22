Zorlu müsabaka öncesinde Karşıyaka Voleybol, çalışmalarına hız kesmeden bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde atak, ikinci bölümde 6’ya 6 oyun, son bölümde ise blok çalışması yaptı.

Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Çanakkale Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

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