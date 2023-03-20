Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) rektörlük devir teslim töreni gerçekleşti.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ikinci, üçüncü ve yedinci maddeleri gereğince atanan Prof. Dr. Ahmet Tekin’e devredildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti. Tekin, "5 yılı dolmamış bir üniversite olmasına rağmen ciddi bir ivmelenme yaşamış. Sağlık alanında deneyimimizi üniversitemize aktarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Rektör hocam bu bayrak yarışında bayrağı belli bir yere kadar taşıdı. Biz de bu bayrağı en güzel şekilde ileriye ulaştırma çabasında olacağız ve bizden sonraki gelene teslim edeceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte üniversitemizi daha ileriye götürmek için çabalayacağız. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz destekler için ve bundan sonraki vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.