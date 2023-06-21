Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) ve Kütahya Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet coşkusu yaşandı.

Kütahya MYO’nun ilk mezunlarını verdiği törende; KSBÜ Rektör Yardımcısı ve SBF Dekanı Prof. Dr. Fatih Özcura, KSBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayramoğlu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan ile dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler, aileler ve davetliler yer aldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcura, programa katılamayan Rektör Prof. Dr. Tekin’in ailelere teşekkürlerini, öğrencilere ise tebriklerini iletti. Rektör Yardımcısı Özcura öğrencilere hitap ederek, mesleklerinin önemini vurguladı. Hayatta ve meslekte tecrübenin önemli olduğunun da altını çizen Özcura, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından mezuniyet kütüğüne isimliklerin çakılması, başarı ödüllerinin verilmesi, meslek andının okunması ile devam eden mezuniyet programı, kep atma ile sona erdi.