Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) dekanlıklarında devir teslim töreni gerçekleşti.

Bu çerçevede dekanlık görevlerini başarıyla yürütmüş olan Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. M. Cem Algın ve SBF’den Prof. Dr. Duygu Perçin Renders’e; Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, Tıp Fakültesi ve SBF Dekanlığını ise Prof. Dr. Fatih Özcura yürütecek.