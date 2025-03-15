Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ve Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bilinçlendirme etkinliği düzenlendi.

Tıp Fakültesi Hekim Sinan Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, kolon kanserinin erken teşhisinin önemi vurgulandı. KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Emel Koçak, kolon kanserinin dünyada ve Türkiye’de en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu belirterek, erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise, "Hastaları hasta olmadan önce yakalamamız gerekiyor. Böylece birçok kanserin önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu, kolorektal kanserin gelişim sürecini ve Kütahya’da en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sezgin Zeren, kolon kanserinin cerrahi tedavisi ve klinik belirtileri hakkında bilgi verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Coşgun, poliplerin erken tespitiyle kanserin önlenebileceğini ve sağlıksız yaşam tarzının risk faktörleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, 50 yaş üzerindeki bireylerin düzenli olarak gaitada gizli kan testi yaptırması gerektiğini hatırlattı.

Sağlık uzmanları, kolon kanserinin erken teşhisi ve toplumda farkındalığın artırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.