Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, törenle hekimlik mesleğine adım attı.

Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri törene katılarak 104 öğrencinin mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

KSBÜ’de düzenlenen Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

104 donanımlı doktorun sahaya inmek için hazır olduğunu belirterek devlet olarak bu durumdan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Vali Ali Çelik, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek başarılarından dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin ülkenin farklı köşelerinde sağlık hizmeti sunacaklarını ifade eden KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, öğrencilerin üniversite sınavında ciddi başarılar elde ettiğini ve zorlu bir eğitimden geçtiklerini belirtti.

Tıp mesleğinin sürekli güncel literatür takip etmesi gerektiğini ve öğrencilerin kendilerini sürekli güncellemeleri gerektiğinin altını çizen Rektör Tekin, “Biz her zaman arkanızda, her zaman yanınızdayız. Ne zaman ihtiyacınız olursa ne yapmamız gerekiyorsa yaparız” dedi.

Empati yapmanın önemine de değinen Rektör Ahmet Tekin, hastaların dertlerini dinlemelerini ve onlarla bolca konuşmaları tavsiyesinde bulundu.

KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Fatih Özcura da, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek doktorluk mesleğinin önemine dikkat çekti.

Konuşmalar ve Hipokrat Yemininin ardından Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Ayla Gün Kızıl, mezuniyet kütüğüne adının yazılı olduğu plaketi çaktı. Tören, bayrak ve flama devir teslimin ardından sona erdi.

Mezuniyet töreninde; Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Baro Başkanı Avukat Edip İlkay Sunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, KSBÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Özcura, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Sertaş Erarslan, Genel Sekreter Kutlu Önal, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim üyesi Serkan Telli ile dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler, aileler ve davetliler yer aldı.