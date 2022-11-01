Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nda akademik yıl başladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nda akademik yıl başladı.

Yaklaşık 650 öğrencinin eğitim alacağı hizmet binası ve 2022-2023 Akademik Yılı açılışı, Vali Ali Çelik, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu ve ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı.

Akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, öğrencileri meslek seçimleri için tebrik etti. Vali Çelik, “İnsan hayatına dokunacak, faydalı olacak ve ona hizmet edeceksiniz” dedi.

Öğrencilerin nitelikli, donanımlı binada eğitim alabilmesi için gayret gösterenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, hizmet binasının daha iyi yöne evrilmesi için öğrencilerden talepkâr olmalarını istedi.

Vali Ali Çelik açılışın ardından derslik ve laboratuvarlarda incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.