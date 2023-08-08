Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümü 2. sınıf öğrencileri, adli bilimler alanında çalışan kurumlarda staja başladı.

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı çerçevesinde bilgi-görgü arttırmak ve adli süreçlerin öğrenilmesi amacıyla öğrenciler; Adalet Saraylarında, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarında, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsünde staj yapmaya başladı.

KSBÜ Adli Bilimler Bölümünden yapılan açıklamada, “Adli Bilimler, birçok bilimsel uygulama ve mesleğin ‘adalet hizmetinde’ kullanılmasını içeren, teknolojiden destek alan ve bilimsel yöntemler ile hukuk alanına hizmet veren multidisipliner bir alandır. Bu amaçla öğrencilerimizin ‘Adli süreçleri’ yerinde ve uygulamalı olarak görmeleri her geçen gün gelişen alanımıza destek olacaktır” denildi.