Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ev sahipliğinde, "Türk Hepato Pankreato Bilier (HPB) Cerrahi Derneği Kütahya Bilimsel Toplantısı" düzenlendi.

Tıp Fakültesi Hekim Sinan Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Türk HPB Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kerem, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Fatih Ekici ile akademisyenler ve sağlık profesyonelleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk HPB Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kerem, dernek olarak bölgesel toplantılara önem verdiklerini belirterek bu bağlamda Kütahya’da olmanın özelliğine değindi. Kerem, toplantının konusuyla ilgili, "Bugün daha çok safra kesesi taşlarına, komplikasyonlarına, güvenli kolesistektomiye ve oluşabilecek komplikasyonların tedavisini tartışacağız" dedi. Ardından Türk HPB Cerrahi Derneği ile Türk HPB Okulunun çalışmalarından genel olarak bahsetti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin açılış konuşmasında KSBÜ hakkında genel bilgilendirme yaptı. Rektör Tekin, ayrıca bu toplantıya ev sahipliği yaptıkları için büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kolesistektomi ve alternatif tedaviler tartışıldı

Prof. Dr. Mustafa Cem Algın, Prof. Dr. Faik Yaylak ve Doç. Dr. Alpen Gümüşoğlu’nun başkanlık ettiği ilk oturumda, kolesistektomi endikasyonları ve cerrahi yaklaşımlar ele alındı. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Boğa, "Güncel Kılavuzların Ötesinde Kolesistektomi Endikasyonlarının Yeniden Tanımlanması" başlıklı sunumunu paylaştı. Dr. Akile Zengin, "Güvenli Kolesistektomi: Anatomik Tuzağı Önleme Stratejileri" sunumuyla, güvenli cerrahi teknikler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Fatih Yaşar, "Zor Kolesistektomi Tanımı ve Cerrahi Çözüm Önerileri" konusunu değerlendirirken, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ekici, "Kolesistostomi ve Alternatif Tedaviler: Kime, Ne Zaman, Nasıl?" başlıklı sunumuyla, farklı tedavi seçeneklerine dair bilgiler paylaştı.

Safra yaşı ve pankreatit üzerine değerlendirmeler

Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Prof. Dr. Sezgin Zeren ve Doç. Dr. Muhammet Kadri Çolakoğlu’nun yönettiği ikinci oturumda, safra taşı ve pankreatit yönetimi konuşuldu. Prof. Dr. Faik Yaylak, Mehmet Çağlıkülekçi’nin, "Sirotik ve Portal Hipertansif Hastada Safra Taşı Yönetimi" konulu sunumunu anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Sönmez, "Akut Pankreatitte Safra Taşı: Multidisipliner Yönetim, Ne Zaman Cerrahi?" sunumuyla pankreatitte cerrahi gerekliliği tartıştı. Doç. Dr. Selman Alkan, "Komorbid Hastalarda Safra Taşı: Risk Stratifikasyonu ve Tedavi Seçenekleri" başlıklı konuşmasında, ek hastalıkları olan bireylerde safra taşı tedavi yöntemlerini anlattı. Prof. Dr. Mustafa Şentürk ise "Akut Kolesistitte Cerrahi Zamanlaması Ne Olmalıdır?" sunumunda, cerrahinin en uygun zamanlamasını değerlendirdi.

Safra yolları ve girişimsel yaklaşımlar ele alındı

Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar, Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Prof. Dr. Ahmet Bülent Doğrul’un başkanlık yaptığı üçüncü oturumda, safra yolları hastalıkları ve girişimsel yöntemler masaya yatırıldı. Dr. Oğuzhan Tokur, "Safra Yolları Hastalıklarında Multimodal Görüntülemenin Rolü: Yeni Ufuklar" başlıklı sunumunda, gelişmiş görüntüleme tekniklerini anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Çoşgun, "Safra Taşı Hastalığının Yönetiminde Endoskopinin Yeri" konusunu ele alırken, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökhan Yavaş, "Safra Taşı Hastalığının Yönetiminde Girişimsel Radyolojinin Yeri" başlıklı sunumuyla girişimsel radyolojinin katkılarını aktardı. Dr. Öğr. Üyesi Fuat Aksoy, "Safra Taşı Hastalığının Yönetiminde Cerrahın Yeri" sunumunda, cerrahi müdahalelerin önemine dikkat çekti.

Klinik olgular üzerinden tartışmalar yapıldı

Prof. Dr. Mehmet Fatih Can’ın yönettiği dördüncü oturumda, klinik olgular üzerinden vaka tartışmaları gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ali Cihat Yıldırım’ın yaptığı oturumda, vaka örnekleri değerlendirilerek tedavi yaklaşımları tartışıldı.

Medikolegal konular gündeme geldi

Prof. Dr. Ekrem Kaya’nın başkanlık yaptığı son oturumda, medikolegal konular ele alındı. Prof. Dr. Sezgin Yılmaz, "Safra Taşı Hastalığı Yönetiminde Medikolegal Konular" başlıklı sunumunu paylaştı.

Toplantı, kapanış konuşmalarıyla sona erdi. Türk HPB Cerrahi Derneği, ev sahipliğinden dolayı KSBÜ’ye teşekkür etti.