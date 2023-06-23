Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi takımı oynanan final maçında ikinci oldu.

Kütahya ilindeki sağlık çalışanlarının yer aldığı “KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Birimler Arası 2023 yılı Futbol Turnuva”sında 24 takım arasında geçen mücadele sonrasında namağlup bir şekilde finale kadar yükselen KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi takımı oynadığı final maçı ile turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Final maçını KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özcura, İl Sağlık Müdürü Dr. Sertaş Erarslan ve KSBÜ Genel Sekreteri Kutlu Önal da izledi.

Rektör Prof. Dr. Tekin tüm turnuva boyunca mücadele eden takımları kutlayarak, ikincilik elde eden takımımızı tebrik etti.