Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri düzenlenen oryantasyon programı ile üniversite ve fakülte hakkında bilgilendirildiler.

Oryantasyon programı; Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Kurnaz ve Fakülte Sekreteri Alper Yılmaz eşliğinde Hekim Sinan Konferans Salonunda birinci sınıf öğrenci temsilcisi seçimi ile başladı.

Program çerçevesinde öğrencilere üniversitenin ve Diş Hekimliği Fakültesinin tanıtımı, mevzuat bilgilendirmeleri, eğitim öğretim görülecek sınıfların, laboratuvarların tanıtımı ve son olarak da klinik eğitim ve uygulamaların gerçekleştiği KSBÜ Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tanıtımı yapıldı.