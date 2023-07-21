Trabzon Limanı, turizm sezonunda kruvaziyer gemisini ağırladı. Bu yıl 9. seferini Trabzon Limanına yapan ’Astoria Grande’ adlı kruvaziyer gemisi 854 yolcusuyla limana demir attı.

Trabzon’a gelen Palau bayraklı, 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ’Astoria Grande’ adlı yolcu gemisinin yıl sonuna kadar 10 sefer daha yapması planlanıyor.

Sabah saatlerinde Trabzon Limanı’na demir atan gemideki yolcular Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Soçi’ye gitmek üzere Trabzon Limanı’ndan ayrılacak.

Bu yıl geminin 9 sefer yaptığını belirten Trabzon Liman İşletme Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, ”Bu yıl geminin 9. seferi, yaklaşık yıl sonuna kadar 10 sefer daha yapılması planlanmaktadır. Bu seferde 854 yolcu ve 464 mürettebatı mevcut olup gemi akşam saatlerinde Soçi’ye hareket edecek” dedi.