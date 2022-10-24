Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi 15. ve son seferinde Sinop Limanı’na yanaştı. Rus turistler iskele önünde müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Bir turistin ise Türkiye ile Rusya bayrakları ve üzerinde tokalaşma işareti olan bayrağı açması, Rusya-Türkiye arasındaki dostluğun göstergesi olarak dikkat çekti.

Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi 15. ve son seferinde Sinop Limanı’na yanaştı. Rus turistler iskele önünde müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Bir turistin ise Türkiye ile Rusya bayrakları ve üzerinde tokalaşma işareti olan bayrağı açması, Rusya-Türkiye arasındaki dostluğun göstergesi olarak dikkat çekti.

Haziran ayında geliş hazırlıklarına başlanan, temmuz ayında ise Sinop’a ilk seferini yapan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, yürüttüğü haftalık ziyaretleriyle planlanan 15’inci seferini yaptı. Rusya’nın Soçi Limanı’ndan hareket ederek Trabzon’a, oradan da Sinop’a gelen gemi, sevinçle karşılandı. Gemiden inen Rus turistler iskele önünde müzik eşliğinde güzel havanın tadını dans ederek çıkardı. Bir Rus turist ise dans ettiği sırada Türkiye ve Rusya bayrağı ile üzerinde dostluğu temsil eden tokalaşma işareti bulunan bayrağı açarak çevredekilere gösterdi. Bu hareket de Rusya ile Türkiye arasındaki dostluğun göstergesi olarak dikkat çekti.

15 bin ziyaretçi taşıdı

Kruvaziyer gemisi, yaptığı seferlerinde ortalama 700 ziyaretçi ve 300 civarında mürettebatıyla bin kişiyi taşıyarak gerçekleştirdiği 15 seferde 15 bin ziyaretçi taşıdığı kaydedildi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, “Haziran ayında başlayıp Ekim ayına kadar 15 sefer yaptı. 700 yolcusu ve 400’e yakın mürettebatıyla yaklaşık 15 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptık şimdiye kadar. Gelenler de gayet memnun. Sinop destinasyon ve kültür rotası bakımından günü birlik olarak şehir merkezinde doyasıya tarihi ve doğal güzellikleri görebilecekleri önemli bir uğrak yer haline geldi. Önümüzdeki sezon da bunun artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Galataport’un Karadeniz ayağı: Blacksport

Süren, Sinop’un kruvaziyer turizminde önemli bir liman olduğunu ve İstanbul Galataport’un Karadeniz’deki ayağı olarak değerlendirdiklerini belirterek, “2009 yılında Miami’de yapılan kruiz zirvesinde Sinop liman ağına dahil edilmişti. O tarihten pandemiye kadar 300 civarında büyük kapasiteli gemiyi ağırlamıştık. Sinop Galataport’un Karadeniz ayağı olarak Blacksport diye adlandırabileceğimiz hizmet verebilecek, kültür rotasıyla önemli bir liman. Bundan dolayı da tercih ediliyor” diye konuştu.

Kruvaziyer gemilerinin devamının da geleceğini kaydeden Süren, “Mevcut geminin programı daha da sayısı artarak devam edecek, diğer Avrupa menşeili kruiz gemilerinin de gelmesini önümüzdeki sezonda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gemiden inen turistler kafile olarak şehir merkezindeki tarihi ve kültürel destinasyonları rehberleri eşliğinde ziyaret etti. Gemi, akşam saatlerinde Sinop’tan yola çıkarak önce Bartın Amasra, ardından İstanbul’a gidecek.