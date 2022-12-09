Türkiye Kros Milli Takımı, Avrupa Kros Şampiyonası’nda sahne alacak. 11 Aralık’ta İtalya’nın Torino şehrindeki La Mandria Park’ta düzenlenecek şampiyonada, altı farklı kategoride 15 sporcu mücadele verecek. 2013 yılında bu yana Avrupa Kros Şampiyonası’ndan madalyasız dönmeyen Türkiye Kros Milli Takımı, bugüne kadar 22 altın, 10 gümüş, 15 de bronz madalya elde etti.

Türkiye Kros Milli Takımı, Avrupa Kros Şampiyonası’nda sahne alacak. 11 Aralık’ta İtalya’nın Torino şehrindeki La Mandria Park’ta düzenlenecek şampiyonada, altı farklı kategoride 15 sporcu mücadele verecek. 2013 yılında bu yana Avrupa Kros Şampiyonası’ndan madalyasız dönmeyen Türkiye Kros Milli Takımı, bugüne kadar 22 altın, 10 gümüş, 15 de bronz madalya elde etti.

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Kros Milli Takımı, Avrupa Kros Şampiyonası’na iddialı kadroyla gidiyor. 11 Aralık’ta İtalya’nın Torino şehrindeki La Mandria Park’ta düzenlenecek şampiyonada Büyük Erkekler-Kadınlar, U23 Kadınlar-Erkekler, U20 Kadınlar-Erkekler olmak üzere 6 kategoride 15 sporcu yarışacak.

Adana’daki Türkiye Kros Şampiyonası’nın ardından teknik değerlendirme sonucu belirlenen 15 kişilik ay-yıldızlı ekipte Avrupa şampiyonu olan atlet Yasemin Can, beşinci Avrupa kros altını için mücadele edecek. Yasemin Can, 2016-2019 yıları arasında dört yıl üst üste büyük kadınlar yarışını kazanarak, şampiyona tarihinde bir ilke imza atmıştı. Ayrıca Büyük Kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu Özlem Kaya Alıcı, eski Avrupa U20 kros şampiyonu Emine Hatun Mechaal koşarken, Sabriye Güzelyurt, U23 Kadınlar kategorisinde şampiyonluk için ter dökecek.

2013 yılından beri madalyasız dönmüyor

Büyük Erkekler kategorisinde 2021 Türkiye kros şampiyonu Sezgin Ataç ve Ersin Tekal madalya için piste çıkarken, Türkiye şampiyonu Ramazan Baştuğ, U23 Erkekler kategorisinde yarışacak. Ayrıca U20 Kadınlarda Ayça Fidanoğlu, Edibe Yağız, Pelinsu Şahin, Sıla Ata, erkeklerde ise Enbiya Yazıcı, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Utku Göler mücadele edecek. 2013 yılında bu yana Avrupa Kros Şampiyonası’ndan madalyasız dönmeyen Türkiye Kros Milli Takımı bugüne kadar 22 altın, 10 gümüş, 15 de bronz madalya elde etti. Türkiye, önümüzdeki yıl Brüksel’de yapılacak şampiyonaya, Antalya’da ev sahipliği yapacak.