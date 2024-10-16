Düzce Atatürk Devlet Hastanesi kronik yara bakım polikliniği hasta kabulüne devam ediyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Rümeysa Soyalan Önal ile yara bakım konusunda uzman hemşireler Hatice Temel ve Hatun Topkaraoğlu tarafından kronik yara kapsamındaki dekübit ülserleri, arteriyel ve venöz ülser, diyabetik ayak ve cerrahi operasyon sonrası iyileşmeyen kronik yaralara müdahale edilmekte. Yara Bakım Polikliniğinde Evde Sağlık Hizmeti alan hastalar, servislerde yatarak tedavi gören hastalar ile birlikte ayaktan polikliniğe başvuran hastalar kabul ediliyor. Hafta içi her gün 09:00-16:00 saatleri arasında faaliyet gösteren Poliklinik 1. Kat Genel Cerrahi Polikliniğinde hizmet vermekte. Başvuracak hastalar ise MHRS ve Alo 182 randevu sisteminden randevu almaları gerekiyor.