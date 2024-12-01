Soğuk havanın ve kronik stresin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Cüneyt Narin, bu iki etkenin kalp krizi riskini artırdığını belirtti. Doç. Dr. Narin, “Kalp krizi riski soğuk havalarda artar, çünkü vücudumuz sıcak kalmak için çok çalışır ve bu da kalbe binen yükü artırır. Stres de kortizol ve adrenalin gibi hormonların salgılanmasına neden olur, bu hormonlar da kalp atışı hızını ve kan basıncını artırarak kalp üzerinde ek yük oluşturur. Kalp sağlığı için stresi yönetmek, soğuk havalarda vücudu sıcak tutmak gerekir” dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp sağlığını tehdit eden etmenlere dikkat çekip, kalp sağlığını koruyacak önerilerde bulundu. Kış mevsiminin iyice kendini belli ettiğini, özellikle yaşlıların, kalp rahatsızlığı olanların soğuk havalarda daha dikkatli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Narin, şöyle konuştu:

“Soğuk havada kan damarları büzülerek daralır. Bu da kan akışının azalmasına, dokulara daha az oksijen gitmesine yol açar. Tansiyon ve nabız yükselir, dalgalanmalar olur. Bu dalgalanmalar ve kalbe giden kanın azalması kalbin iş yükünü artırır. Kalp sağlığına ciddi olumsuz etkileri olur, kalp krizi riski artar. Soğuklarda vücut ısısını koruyacak şekilde giyinerek kalbinizin daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz. Sıcak çay ve ya çorba gibi içecekler vücudunuzu ısıtacaktır. Kalp sağlığını güçlendirmek için egzersiz önemlidir. Ancak soğuk havalarda egzersiz yaparken dikkatli olun, aşırıya kaçmayın.”

“Kalp sağlığı için stres yönetimi önemli”

Doç. Dr. Narin, kalp krizi riskini artıran bir diğer faktör olan ‘kronik stres’ ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Stresin vücutta hem fiziksel hem de davranışsal etkileri olduğunu kaydeden Doç. Dr. Narin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Stres, vücudumuzda kortizol ve adrenalin gibi hormanların salgılanmasına neden olur. Bu hormonlar kalp atışı hızını ve kan basıncını artırarak kalp üzerinde ek yük oluşturur. Stresli olduğumuzda sağlıksız beslenme, sigara içme ve fiziksel aktivite eksikliği gibi kötü alışkanlıklara yatkın hale geliriz. Bu alışkanlıklar da kalp krizi riskini yükseltir. Kalp sağlığınızı korumak için stres yönetimi önemlidir. Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz, stres hormonlarını azaltmaya ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Sağlıklı beslenin. Dengeli ve sağlıklı beslenme, kalp krizi riskini azaltmada önemli faktördür. Yeterli uyku uyuyun. Uyku, stres etkilerini azaltmada ve vücudun kendini onarmasında kritik rol oynar. Stresinizi yönetin. Meditasyon, yoga ve derin nefes alma gibi teknikler stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, stres yönetimi kalp sağlığınız için bir yatırımdır.”