Sıcak havaların kendini ciddi derecede hissettirdiği günlerde uzmanlardan uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiği yönünde uyarılar gelmeye devam ediyor. İç hastalıları Uzmanı Dr. Muhittin Pekuz, güneş çarpmasından en çok yaşlı, çocuk, gebe ve kronik hastalığı olanların etkilendiğini söyledi.

Aşırı terleme ve nem sonrasında vücuttan sıvı ve tuz kaybı ortaya çıktığına dikkat çeken Hayat Hastanesi İç hastalıları Uzmanı Dr. Muhittin Pekuz, “Bunun neticesinde kişide halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, baş dönmesi, baş ağrısı özellikle bulantı, ellerde ve kollarda uyuşma, kas ağrısı, şuur bozukluğu ve huzursuzluk meydana getirebilir. Sıcak hava ve güneşten korunmak için özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ve 16.00 aralığında dışarı çıkılmamasını şapka, gözlük ve şemsiye gibi koruyucu aletler kullanılmasını önermekteyiz. Kıyafet açısından özellikle terlemeye izin vermeyecek ya da teri emebilecek açık renkte ve pamuksu kıyafetlerin tercih edilmesini, koyu renkte kalın kıyafetlerden, naylonumsu ya da sentetik kıyafetlerden kaçınılmasını önermekteyiz. Sıvı kaybının telafisi için şekersiz ve asidik içeriği olmayan soda, ayran, su, açık çay veya limonlu çay gibi sıvı tüketimini arttırabiliriz” şeklinde konuştu.

Aşırı sıcaklarda kronik hastaların da dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Hayat Hastanesi İç hastalıları Uzmanı Dr. Muhittin Pekuz şu cümleleri kurdu;

"Güneş çarpması etkileri sonucu gerekli özen gösterilmez, müdahalede bulunulmaz ve tedavinin geç kalındığı hastalarda ciddi komplikasyonlar görülebilir. Özellikle sıcak çarpmasının ve güneş çarpmasının yaşlı kişiler, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığa sahip kişiler üzerinde ciddi yan etkileri vardır. Dahili gurubunda kronik hastalık dediğimiz kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, şeker yani diyabet hastaları, böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları, kronik akciğer ve solunum hastaları özellikle bu havada kendilerine mutlaka dikkat etmeleri gerekmektedir. İstenmeyen sonuçlar ile karşılaşmamak adına alınması gereken önlemlerin önemini arttırarak kendilerine daha güvenilir bir ortam oluşturabilirler. Güneş çarpmasını, sıcak çarpmasını hafife almayanız.”