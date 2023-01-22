Uzun yıllardır kronik hastalığı olan ve kitap yazan TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, Medical Point Gaziantep Hastanesi ev sahipliğinde sağlık çalışanları ile söyleşide bir araya geldi.

Uzun yıllardır kronik hastalığı olan ve kitap yazan TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, Medical Point Gaziantep Hastanesi ev sahipliğinde sağlık çalışanları ile söyleşide bir araya geldi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Erkan Altuncu’nun moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun konuk oldu. Hastaneden birçok hekim ve sağlık çalışanın izleyici olarak katıldığı söyleşide, Ebru Uygun uzun yıllar kronik hastalıklar ile mücadelesini, uygulanan tedavi yöntemlerini, hastalık sürecinde yapılan hataları, kronik hastalık sürecinde ailesi ile iletişimini, hastalıkla mücadele sırasında yaşadığı sorunları anlattı. Yaşam mücadelesini kaleme alan Uygun, “Kendi Masalımın Kahramanıyım” isimli kitapta hastalıkla ilgili tecrübelerini yazdığını ifade etti. Bunun yanı sıra kitapta, şikayetleri olan hastalara ve sağlık çalışanlarına bazı önerilerde bulunduğunu belirten Ebru Uygun, hastalıkla ilgili farkındalığın artmasına katkı sağladığını da kaydetti. Uzun yıllardır hastalıkla ilgili tanı ve tedavi sürecinin devam ettiğini ifade eden TOÇEV Başkanı Uygun, “Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde olmaktan mutluyum çünkü yaşadığım deneyimleri sağlık çalışanları ile paylaşmak gerçekten çok keyifli, bunun yanı sıra hem bir kronik hasta olarak hem de yazdıklarımı paylaşmak için buradayım. Yıllardır bu bölgeye projeler için gelen biri olarak, Gaziantep’te yapılan yeniliklerle gerçekten gurur duydum. Projelerimizde de bahsettiğim gibi, kronik hastalıklarım mevcut ama yaşam bende projesine katkı sağlayarak, kronik hastalıklarla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine destek olunmaktadır. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayrullah Kubba başta olmak üzere, Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ve tüm ekibini canı gönülden kutlarım. Bütün personel çok özverili ve çalışkan. Sağlık çalışanları ile sürekli diyalog halindeyim ve bende çok özel bir yere sahipler. Uzun yıllar kronik hastalıklar ile mücadelemi, uygulanan tedavi yöntemlerini, hastalık sürecinde yapılan hataları, kronik hastalık sürecinde ailem ile iletişimimi, hastalıkla mücadele sırasında yaşadığım sorunları hikayeleştirerek kaleme aldım. Burada sağlık çalışanları arkadaşlarımızla yaptığımız söyleşiyle belki de onların da hayatına dokunarak hastalar ile kuracakları diyalogların daha farklı olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda ‘’Yaşamdaki Gücün Kaynağı Sensin’’ sloganıyla herkesin mücadeleci ruhunu keşfederek farkındalığa ulaşmasını hedefliyorum" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin şu ifadelere yer verdi, “Ebru Uygun kendisi TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı olup, kronik hastalıklarla ilgili ‘’Kendi Masalımın Kahramanıyım’’ isimli, oldukça da önemli bir kitap yazmıştır. Ebru Hanımı hastanemize sosyal sorumluluk projemiz çerçevesinde davet ettik. Bizi kırmayıp geldiler hastane çalışanlarımız ve hastalarımızla kronik hastalıklardan ötürü yaşadıklarını paylaşıp bir nebze kolaylık sağlama amacıyla yaşadıklarını ve öğrendiklerini bizlerle paylaşacak” diye konuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde Ebru Uygun için ayrılan alanda yazar, hastane çalışanları ve misafirlerin katılımıyla "Kendi Masalımın Kahramanıyım’’ isimli kitabını imzalayarak, fotoğraf çektirdi. İmza etkinliği hastane çalışanları ve misafirler tarafından oldukça ilgi gördü.