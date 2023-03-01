Antalya’nın Manavgat ilçesinde evde uyuşturucu krizine girdiği iddia edilen şahıs, kendisini içeride kilitledikten sonra ailesiyle birlikte yaşadığı apartman dairesini ateşe verdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer dairelere yayılmadan söndürdü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evde uyuşturucu krizine girdiği iddia edilen şahıs, kendisini içeride kilitledikten sonra ailesiyle birlikte yaşadığı apartman dairesini ateşe verdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer dairelere yayılmadan söndürdü.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4033 Sokakta bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte oturduğu bildirilen Çağan E., kendisini içeride kilitledikten sonra evi ateşe verdi. Şahıs, evin yanmasına aldırış etmeksizin balkona çıkarak aşağıda toplanan vatandaşların üzerine balkondan söktüğü mermer korkulukları ve mutfaktaki tüpü attı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin balkonundan girerek yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere ulaşmadan söndürdü.

Apartman sakinleri şahsın daha önce de uyuşturucu krizine girerek evi yakmaya çalıştığını, bu konuda defalarca şikayette bulunduklarını, evlerinde uyurken yanmaktan korktuklarını dile getirdiler.

Evde kendisini kilitleyen şahsın evden çıkarmak için apartmana giren polisler, apartman içerisindeki dumandan zehirlenme tehlikesi atlattı. Dumandan etkilenen polisler arkadaşları ve vatandaşların verdiği su ve ayran ile kendilerine gelmeye çalıştı.

Polisler tarafından aşağıya indirilen polisler tarafından zorla polis aracına bindirilerek önce hastaneye ardından da Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.