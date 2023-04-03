Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlenecek “Kriz Dönemlerinde Sosyal Girişimler ve Etkili Çözümleri” adlı etkinlikte sosyal girişimciler deneyimlerini paylaştı.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi gerçekleştirdiği etkinlikler ile sosyal girişimci adayı gençlere ışık olmaya devam ediyor. “Kriz Dönemlerinde Sosyal Girişimler ve Etkili Çözümleri” isimli etkinlik de ücretsiz olarak gençler ile buluştu. Programda Önemsiyoruz Derneği Proje ve Topluluk Yöneticisi Melike Çıtak, Bangu Kurucusu Bengisu Hekim ve Limon Glütensiz Kafe Kurucusu Aylin Akışın Tosun gençler ile tecrübelerini paylaştı. Etkinlik, sosyal girişimciliğe ilgi duyan, sosyal girişimleri takip eden, kriz dönemlerinde sosyal girişimlerin rolü ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen ve sosyal girişimcilerle bir arada olmak isteyen gençlerin katılımı ile gerçekleşti.

Etkinlik, sosyal girişimlerin deprem sonrası çalışmalarını içeren, sosyal girişimlerin konumlarına dair yayınlanan raporlardan ve ekosistemdeki gelişmelerden haberdar etme sunumu ile başladı. Arından Önemsiyoruz Derneği Proje ve Topluluk Yöneticisi Melike Çıtak, kriz durumlarında hızlı organizasyon, gönüllülerle hareket etme, psikolojik destek için rehberlerin önemi, kriz sonrası süreçte psikolojik destekte dikkat edilmesi gereken unsurları anlattı. Programda daha sonra Bangu Kurucusu Bengisu Hekim kriz durumlarında üretimi şekillendirme, afet bölgesindeki üreticilere destek süreçleri, bireysel olarak afet bölgesindeki üreticilere destek olabilme başlıklarını ele aldı. Limon Glütensiz Kafe Kurucusu Aylin Akışın Tosun ise kriz dönemlerinde özel ihtiyacı olan bireyleri tespit etme, ihtiyaçları ulaştırma ve koordinasyon, özel ihtiyaçları olan bireyler için geliştirilebilecek yöntemler konularında aktarımda bulundu.