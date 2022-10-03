Kahramanmaraş’ta atölyeye çevirdiği odasında kristal taşlardan yaptığı tabloları hayranlık uyandıran Neziha Zavrak, eserlerini dünyaya duyurmak istiyor.

Kahramanmaraş’ta atölyeye çevirdiği odasında kristal taşlardan yaptığı tabloları hayranlık uyandıran Neziha Zavrak, eserlerini dünyaya duyurmak istiyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan 1 çocuk annesi Neziha Zavrak, evinin bir odasını atölyeye çevirdi.

Mimar Sinan Süleymaniye, Themis, Lokomotif, Kutsama, Son Akşam Yemeği, Çingene Kızı, Charle Chaplin, Leydi’nin Köpekleri, Meşe Ağacı Altında, Umudunu Kaybetme gibi tabloları kristal taşlarla işleyen Zavrak, eserlerini dünyaya duyurmak istiyor.

15 yıldır özel sektörde çalıştığını belirten Zavrak, bir arkadaşının önerisiyle mozaikle tanıştığını söyledi. Neziha Zavrak, "Bir yılda 12 eser yaptım. 6 tanesi sahiplerini buldu. Yemek odamızı mozaik odasına çevirdim. Daha doğrusu hobi odası oldu. Mozaik yaparken dünyam değişiyor. Günün tüm stresini atıyorum. Enerji veriyor aslında. Emek isteyen bir uğraş. Akşam yemeğinden sonra oğlumla ödevlerini yaptıktan sonra, oturuyorum masaya ve elime kalemi aldıktan sonra o taşları yerleştirdikten sonra bir bakıyorum ki aradan 3 saat geçmiş. Her tablonun da ebatları var. Minimum 30 bin, 70 bin ve üzeri olduğu da oluyor. Ebadına göre değişkenlik gösteriyor. Mozaik taşlarımız çok ufak. Oya boncuğu kadar. Ben bunları bir bir alıp doğru noktaya yapıştırma tekniği ile yapıştırıyorum. Ve sonucunda ortaya muhteşem bir eser çıkıyor. El emeği göz nuru dedikleri bu olsa gerek. Yaptığım hobiyi çok seviyorum ve ek gelir oldu bir yandan. İlerideki en büyük hayalim ise bir atölye sahibi olmak. Yaptığım bu işi dünyaya duyurmak istiyorum" ifadesini kullandı.