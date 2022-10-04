Yapılan çalışmalar sonucu bahisten elde edilen toplam 54.654.443,52 dolar (874.471.096,32 tl) değerinde 73 adet Bitcoin kripto paranın K.K.T.C. üzerinden İngiltere ülkesine transfer edildiği tespit edilerek, kripto para cüzdan sahibi olarak tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir illerimizde ikametleri olan toplam 23 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli şahıs yakalandı.

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