Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahisten elde edilen paraları kripto para cüzdanlarıyla başka ülkeye transfer ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 5’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yasa dışı bahisten elde edilen 54 milyon 654 bin 443 dolar değerinde kripto paranın KKTC üzerinden İngiltere’ye transfer edildiği tespit edildi.

Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahisten elde edilen paraları kripto para cüzdanlarıyla başka ülkeye transfer ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 5’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yasa dışı bahisten elde edilen 54 milyon 654 bin 443 dolar değerinde kripto paranın KKTC üzerinden İngiltere’ye transfer edildiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ile bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen kripto para cüzdanlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahisten elde edilen 54 milyon 654 bin 443 dolar değerinde kripto paranın KKTC üzerinden İngiltere’ye transfer edildiği tespit edildi. Bu cüzdanları kullanan 23 şahsı tespit eden ekipler, 4 Ekim günü operasyon için düğmeye bastı. Mersin merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şahıslardan A.İ., U.K., S.T., M.B. ve S.E. tutuklanırken, 9 kişi adli kontrolle, 4 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.