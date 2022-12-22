ABD’de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılacak.

ABD’de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılacak.

ABD’de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, 13 Aralık’ta Bahamalar’da yakalanmasının ardından bugün ABD’de hakim karşısına çıktı. Manhattan’daki federal savcılar tarafından FTX müşteri fonlarından milyarlarca dolar çalmakla suçlanan Bankman-Fried, savunma yapmadı. FTX’te yönetim başarısızlıklarını kabul eden Bankman-Fried, cezai sorumluluğu olduğuna inanmadığını söyledi. Savcı Nicolas Roos kararın verilmesinin ardından Bankman-Fried’in 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılacağını açıkladı. Savcı Roos, ABD Sulh Hakimi Gabriel Gorenstein’a, Bankman-Fried’ın bir sonraki duruşmaya kadar pasaportuna el konulacağını ayrıca ailesinin California’daki evinde tutulacağını da belirtti. Bu süre zarfında Bankman-Fried’ın akıl sağlığının da kontrol edileceği aktarıldı.

Bankman-Fried’ın avukatı Mark Cohen ise önerilen kefalet koşullarını kabul ettiklerini söylerken, "Müvekkilim kaçmak için hiçbir çaba göstermedi" dedi. Bir sonraki duruşmanın 3 Ocak 2023’de yapılmasına karar verildi.

Öte yandan FTX, yaşadığı likidite sorununun ardından rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile satın alma görüşmeleri gerçekleştirmişti. Binance’in anlaşmadan çekilmesinin ardından FTX, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Bankman-Fried da CEO görevinden istifa etmişti.