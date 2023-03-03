Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; M.C.K. aracın altında çalıştığı sırada, krikonun kırılması sonucu altında kaldı. Çalışanlar, ağır yaralanan genç için olay yerine sağlık ekibi istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri; yaralıyı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Özel Echomar Hastanesi’ne kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan M.C.K.’nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sanayide çalışan bir kişi, dorse ile servisin arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.