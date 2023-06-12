Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Kriket Gençler Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda kızlar kategorisinde Gaziantep Nizip Spor Lisesi erkeklerde ise Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Lisesi birinci oldu.

Türkiye genelinden gelen genç kriket sporcuları, mücadele dolu maçlar sonucunda dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Şampiyona, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 51 takım ve bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Kupa ve madalyalar, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kriket Federasyonu As Başkanı Hasan Sabit Alta ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. Sporcular, büyük bir heyecan ve gurur içinde ödüllerini aldı.

Kriket Federasyonu As Başkanı Hasan Sabit Alta ise Türkiye’nin kriket sporunda daha da ilerlemesi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Gençlerin sporu sevmelerini ve aktif olarak yapmalarını teşvik etmenin önemine vurgu yaptı.