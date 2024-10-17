Gaziantep’te özel bir kreşte görevli öğretmen Betül K., uyuyan 21 aylık M.D. Özkan’a tokat attı. Olay güvenlik kameralarına yansırken bebeğin annesi Gülersu Gündoğdu Özkan, bebeğinin darp edilmesi sonrası olanları anlattı. Anne Özkan, kreş yetkililerinin kendisine çocuğunun teninin hassas olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Olay, 8 Ekim Salı günü Emek Mahallesi’ndeki Montessori Atölyesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kreşte görevli öğretmen Betül K., 21 aylık M.D. Özkan’a uyuduğu sırada tokat attı. Tokadın ardından bebeğin yüzünde el izi oluştu. Betül K. hemen telefona sarılarak bebeğin ailesini aradı ve M.D. Özkan yanağının üzerine yattığı için yüzünde iz oluştuğunu iddia etti. Bunun üzerine kreşe gelen aile, bebeğin yüzündeki parmak izlerini görünce şiddet uygulandığını öne sürerek darp raporu aldı ve öğretmen Betül K. hakkında şikayette bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, Betül K.’nın M.D. Özkan’a tokat attığı ortaya çıktı. Kreş yönetimi, öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiğini duyururken Betül K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

“Çocuğumun teninin hassas olduğunu söylediler, beni ciddiye almadılar”

Çocuğuna yapılan şiddeti anlatan anne Gülersu Gündoğdu Özkan, “Çocuğum konuşamıyor 21 aylık daha kendini ifade edemiyor. Daha öncesinde bir iki kez böyle dudağında, kafasında çizik vardı. Ama ben buna ihtimal vermedim. Oynarken ya da arkadaşlar arasında olabileceğini düşündüm. Öğretmen beni aradı. Uyumaya bağlı bir iz olabileceğini söyledi. Ben kendisine uykuya bağlı bir izin geçeceğini söyledim. Çünkü beni aradığında uyku üzerinden 40 dakika falan geçmişti. Fotoğraf atmasını istedim. Bana attığı fotoğrafta net değildi. 5 dakika sonra zaten eşim gidip oğlumu aldı. Bana fotoğraf attı. Fotoğrafta parmak izi vardı. Ben ona benzettim o zaman biz alıp hastaneye götürdük. Darp raporu aldık. Sonrasında kreşle de görüştüm. Görüntüleri izlettirmeler söyledim. Uyuyorken baktım sağ tarafında uyuyor. Eli altında kalmamış, darbe aldığı yanak da sol yanak. Ben de onu da belirttim oradakilere. Asla beni ciddiye almadılar. Böyle bir şeyin olamayacağını, benim abarttığımı, çocuğumun teninin çok hassas olduğunu söylediler. Ufacık bir şeyde şiştiğini belirttiler. Bunun üzerine biz ertesi gün zaten gereken işlemlere başladık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık talimatıyla görüntüler alındı, izlendi. Davanın takipçisiyim. Gereken neyse yapılacak. Bütün merci yargı makamları da elinden geleni yapıyor. Bakanlıkta bizimle iletişime geçti. Herkes gerekli duyarlılığı gösteriyor" şeklinde konuştu.

“Kreşteki yetkililer, ifadeleri alındığında benden şikayetçi oldular”

Kreşteki yetkililerin bu olayın yalan olduğunu söylediğini belirten anne Özkan, "Kreşteki yetkililer, ifadeleri alındığında benden şikayetçi olduklarını belirtiyorlar. Biz onları tehdit etmişiz. Hakaretlerde bulunmuşuz. Bu söylenenler yalan. Tarafımızdan kendilerine hiçbir şekilde ne bir şiddet ne bir hakaret veya tehdit söz konusu değil. Tabii ki öyle bir şey varsa yasal haklarını kullanabilirler” diye konuştu.