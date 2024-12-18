Sincan Belediyesi’ne bağlı Papatya Kreşi’nde çocuklar Yerli Malı Haftası’nı kutladı. Yöresel kıyafetler giyen minikler stant açıp, Türkiye’nin dört bir köşesinde yetiştirilen ürünleri tanıma fırsatı buldu.

Sincan Belediyesi kreşleri sunduğu imkanlarla büyük beğeni topluyor. Papatya Kreşi’nde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla minikler bir dizi etkinlik düzenledi. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler hamur açtı, sarma sardı, yer sofrası kurdu. Açılan stantta çaydan tarhanaya, fıstıktan muza, mantıya, tuza, sabuna kadar hangi yörede ne üretiliyorsa çocuklara anlatıldı. Yerli malı üretimi ve kullanımı konusunda çocuklar bilinçlendirilerek, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemi üzerinde duruldu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın gerçekleştirdiği bu etkinlik kültürümüzün yeni nesillere aktarılması adına çok anlamlı. Aynı zamanda yerli malı üretimi, kullanımı; israfın önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konusunda çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.