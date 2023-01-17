Çukurova Belediyesinin Gülen Yüzler Semt Kreşleri, şimdi de çocukları bilimle tanıştırıyor.

Çukurova Belediyesinin Gülen Yüzler Semt Kreşleri, şimdi de çocukları bilimle tanıştırıyor.

Çocuklar için merakın en etkili öğrenme yöntemi olduğunun düşünen Tesisler Müdürlüğü, kalıcı öğrenmenin bir yolu olan fen deneylerini kreşlere taşıdı. Çocuklara eğlenerek öğrenmenin hatta keşfetmenin heyecanının aşılandığı derslerde, sınıflar minik bir laboratuvara dönüştürülüyor ve yaşlarına uygun olarak seçilen deneylerle fen bilgisinin temelleri atılıyor. Fen deneylerinde mikrop uygulamasıyla ellerini neden temiz olması gerektiğini kavrayan, gökkuşağı deneyiyle gökyüzünde oluşan doğa olayını öğrenen çocuklar; hortum, elektriklenme, balon, lav, renk karışımı, suda batmayan nesneler, C vitamini gibi eğlenceli deneylerle hayatı şimdiden anlamaya başlıyor.

Çukurova Belediyesine bağlı 8 semt kreşinde, 3 ila 5 yaş arasındaki çocukların katıldığı temel fen deneylerine katılan çocukların sevinci gözlerinden okunuyor.

Uygulamalar hakkında bilgi veren Çukurova Belediyesi Beyazevler Mahallesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri öğretmenlerinden Eda Şener ve Raziye Alparslan, fen ve doğa etkinliklerine fazlasıyla önem verdiklerini, yaşları küçükte olsa artık dünyayı ve çevreyi fark etmeye başlayan çocuklara deneylerle hem kafalarındaki sorulara cevap verdiklerini hem de fen bilimine olan ilgilerini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Bu şekilde çocukların neden sonuç ilişkisi kurarak, analitik düşünme yetilerinin arttığına dikkat çeken Eda Şener, Çukurova Belediyesi olarak doğru ve temel eğitime önem verdiklerini vurguladı.

"Çocuklar eğlenerek daha iyi öğreniyor"

Çocukların zekâ ve beceri gelişimleri için çabaladıklarını anlatan Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde amaçlarının yarının geleceği olan çocukların gelişimi için en iyi eğitimi vermek olduğunu ifade ederken, bunun bir parçasının da eğlenerek öğrenmeden geçtiğini söyledi. Hayatın ve dünyanın temeli sayılan fen bilimini deneylerle şimdiden çocuklara aşılamanın önemine vurgu yapan Çetin, gerçekleşen tüm çalışmaların bu anlamda önemli olduğunu, ailelerin de Gülen Yüzler Semt Kreşlerinden mutlu ve huzurlu bir şekilde faydalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.