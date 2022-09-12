Seyhan Belediyesi, çocukların gelişim alanlarını destekleyip, üretken ve verimli bireyler olma yolunda var olan potansiyellerini ortaya çıkarma hedefiyle 5 kreşte 3-4-5 yaşlarındaki 800 öğrenciyle yeni eğitim öğretim yılına başladı. Çocuklar, güvenli bir ortamda, uzman öğretmenlerin gözetiminde gün boyu hem eğleniyor hem de öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. Çalışan anneler ise gözleri arkada kalmadan mesailerini tamamlıyor.

Seyhan Belediyesi, çocukların gelişim alanlarını destekleyip, üretken ve verimli bireyler olma yolunda var olan potansiyellerini ortaya çıkarma hedefiyle 5 kreşte 3-4-5 yaşlarındaki 800 öğrenciyle yeni eğitim öğretim yılına başladı. Çocuklar, güvenli bir ortamda, uzman öğretmenlerin gözetiminde gün boyu hem eğleniyor hem de öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. Çalışan anneler ise gözleri arkada kalmadan mesailerini tamamlıyor.

Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Tellidere, Gürselpaşa, Yeşilyurt, Yeşiloba ve 2000 Evler mahallelerinde bulunan 5 kreşte 3-4-5 yaşlarındaki 800 çocuk okul öncesi eğitime başladı.

08.00 ile 17.00 saatleri arasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturduğu programlar esas alınarak verilen eğitimlerde, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik, bilişsel, psikomotor, özbakım, dil ve sosyal-duygusal olmak üzere tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmak, çeşitlendirip zenginleştirmek hedefleniyor.

Kreş ihtiyacının her geçen gün arttığına işaret eden Başkan Akay, geçen yıl 510 öğrencinin kabul edildiği kreşlerin kapasitesini artırdıklarını ve 800 öğrenciyle yeni eğitim-öğretim yılına başlandığını aktardı.

Çocukların güvenli bir ortamda, uzmanların gözetiminde geleceğe hazırlandığını dile getiren Başkan Akay, “Kreşlerimizde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kendine güvenen, problem çözebilen, araştırmacı, bağımsız düşünebilen, sosyal ve iletişim becerilerine sahip, kendine-çevresine saygılı, hoşgörülü, sorumluluk bilincine, öz denetime ve aidiyet duygusuna sahip, etik değerlere bağlı, akademik açıdan donanımlı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak iyi ve kaliteli bir okul öncesi eğitim hizmeti sunuyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı bir yıl diliyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.