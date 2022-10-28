Özel hazırladıkları gösterileri sunan kreş öğrencileri şarkılar, marşlar ve şiirlerle Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılını coşkuyla kutladı. Minik öğrenciler, gösterilerin ardından ellerinde Türk Bayraklarıyla marş söyleyerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinliğinin ardından Cumhuriyet’i resmeden minik öğrencilerin yaptığı resimler okulun bahçesinde sergilendi.

Merkezefendi Belediyesi Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi ve Gamateks-Osman Aydınlı Gündüz Bakımevlerinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Merkezefendi Belediyesi’nin kreşlerindeki minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına saygı duruşu ve istiklal marşını okuyarak başladı.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladıkları gösterilerle, büyük bir coşkuyla kutladı.

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