Anadolu Üniversitesi Kreş Gündüz Bakımevi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Kutlama öncesinde İstiklal Marşı okuyan çocuklar, saygı duruşundan sonra kendi sınıflarında 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel şarkılar söyledi. Etkinlik öncesinde konuşma yapan Kreş Gündüz Bakımevi Müdür Yardımcısı İlknur Beyz Aktuna şunları söyledi: “Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle bu yıl buruk bir 23 Nisan sevinici yaşıyoruz. Bu nedenle Atatürk’ün aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan’ı bu yıl, Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören çocuklarımızın bayram sevincini yaşaması için kısa bir programla kutlayacağız. Tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.