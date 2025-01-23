Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin seçim vaatleri arasında ilk sıralarda yer alan ve üzerinde hassasiyetle durduğu kreş ve gündüz bakımevi projesinde sona gelindi.

2023 Ağustos ayında temeli atılan, 3 bin 515 metrekare açık, 480 metrekare alana sahip, bahçesinde ve içerisinde çocuklara dönük donatıların yer aldığı kreş ve gündüz bakım evinde, çocuklar ve ailelerin konforuna yönelik her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Çalışmalar kapsamında inşaat çalışmalarının tamamlanmasının yanı sıra bahçe düzenlemesi, peyzaj işleri ile çocuk oyun gruplarının montajına başlandı. Özellikle deprem sonrası artan ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen proje, dar gelirli ailelerin ve çalışan annelerin hayatını kolaylaştıracak ve çocuklarını özel kreşlere gönderemeyen aileler için büyük bir destek sunacak.

Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren Başkan Tutdere, “Deprem sonrası en büyük mağduriyeti annelerimiz ve çocuklarımız yaşadı. Aileler, çocuklarının sağlığı ve eğitimi konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle, seçim vaatlerimiz arasında yer alan kreş ve gündüz bakımevi projesi, sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde öncelikli bir çalışma haline geldi. Bizim önceliğimiz, her zaman annelerin ve çocukların yüzünün gülmesi ve sağlıklı, güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır. Projenin inşaat çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda ekiplerimiz, çocuk oyun alanlarının montajı ile peyzaj ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak projeyi halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca, bu önemli projeyi ilerleyen süreçte diğer mahallelerimize de kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

3 Bin 515 metrekare açık alan üzerine inşa edilen projede, 480 metrekare kapalı alana sahip Kreş ve Gündüz Bakımevi yer alıyor. Tesiste, 0-3 yaş ve 3-6 yaş gruplarına yönelik ikişer sınıf, çocuklar için oyun odası, bakım odası, uyku odası ve kütüphane bulunuyor. Standart donatılara ek olarak, öğretmenler için dinlenme odası ve aileler için karşılama odası da projede yer alıyor.